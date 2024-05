A Corato prende il via il laboratorio "Mani in pasta"

A partire da mercoledì 22 maggio 2024 sul territorio di Corato è possibile partecipare alle attività di "Mani in pasta: sviluppare i 5 sensi giocando", un laboratorio creativo per famiglie promosso dal centro servizi per le famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali.Durante gli appuntamenti i partecipanti, guidati dall'educatrice professionale, prepareranno la pasta di sale che servirà per creare decorazioni e oggetti.Il laboratorio consiste di due incontri nelle date del 22 e 29 maggio, dalle 17.00 alle 18.00. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Servizi Per Le Famiglie in Via Talete, 2."Mani in pasta: Sviluppare i 5 sensi giocando" è da considerarsi un'innovativa esperienza di laboratorio, basata su divertimento e socializzazione.Le attività, rivolte ai cittadini del territorio, sono gratuite.