Attività Produttive, il sindaco incontra l'imprenditore Franco Cannillo

Si è svolto nel pomeriggio di oggi un incontro tra il Sindaco, Corrado De Benedittis e l'imprenditore Franco Cannillo.A tale incontro hanno partecipato il Vicesindaco, Beniamino Marcone, l'Assessore alle Attività Produttive Concetta Bucci, il Presidente della VII Commissione Consiliare, Enzo Mastrodonato e la Responsabile Formazione del gruppo Maiora, Lucia Zitoli.Si è trattato di un incontro programmatico, segnato da un confronto positivo, che ha fatto seguito allo scambio di lettere pubbliche intercorso tra il signor Cannillo e il Sindaco.L'esito di tale confronto ha sancito la possibilità di iniziare un rapporto di collaborazione tra imprese e amministrazione comunale.Nell'immediato si procederà alla realizzazione di un convegno sul PNRR.Contestualmente si aprirà un tavolo di confronto, fra tutte le autorità competenti, per verificare la possibilità di addivenire alla nascita di un ITS.Si intende, inoltre, avviare un serrato confronto su un ripensamento della Zona Industriale, per proiettarla verso una direzione più moderna ed in grado di rispondere meglio alle esigenze attuali.