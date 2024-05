A Molfetta cresce l’attesa per “Spilla", il Festival della Birra” sul lungomare

Il programma dal 23 al 26 maggio: divertimento per tutte le età

Mancano pochi giorni a "" che si svolgerà suldidalalQuattro giorni dida trascorrere in compagnia in una location da valorizzare attraverso iniziative come questa.Per isono previstediverse ogni giorno. Domenica ci sarà anche, a cui è affidato il divertimento della serata.Per ragazzi e adulti, oltre a una variegata proposta di street food. Dal panino con laalle, passando perDi seguito un riepilogo dellaDalle 19:00 - RinaldoDalle 20:45 - I KomandantiDalle 22:45 - DeezaDalle 19:00 - Sabi DielleDalle 21:00 - Max Pezzali tribute bandDalle 22:45 - Danny DeeDalle 19:00 - Mr.WarioDalle 21:00 - Ritmo 80 showDalle 23:00 - Mr.WarioDalle 19:00 - Claudio PepeDalle 20:30 - Daniele condotta e dj frog showDalle 21:00 - ISNOTASHE Feat. Emanuele Del Carmine (Liveset Duo)