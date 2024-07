World Music per l'estate a Corato con Andrea Castelfranato e l'AlterAzioni String Quintet

"

, con, presso l'del, si terrà il Concerto, con l'esibizione del chitarrista lancianesee l'. Inserito nel calendario degli eventi estivi, a cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Corato,è un progetto inedito che intende esaltare le ricercate sonorità della chitarra acustica, con la pastosità degli archi proponendo una raffinata tessitura timbrica in vivace dinamismo dialettico con la brillantezza ritmica del personalissimo stile cui Castelfranato ci ha abituati nel corso del tempo.Sul palco con Castelfranato si esibirà l'formato daai violini,alla viola,al violoncello eal contrabbasso.Dal Jazz al Pop, dal Classico al Folk, il programma propone brani originali, alcuni inediti, e qualchesorpresa" di repertorio in stile cross-over. Gli arrangiamenti per chitarra e quintetto d'archi sono firmati da Andrea Castelfranato e Luciano Pannese,Il progetto musicaleè il primo dei tre appuntamenti in programma compresi nella mini rassegnaproposta dall'associazione AlterAzioni ed inserita nel cartellone estivo del comune di Corato. I prossimi appuntamenti a settembre con un concerto jazz dedicato ae due concerti di musica classica dedicati ai giovanissimi in collaborazione con l'Istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi " che, grazie alla dirigente prof.ssaanche per questa edizione, ha siglato un accordo di partnership con l'associazione biscegliese.Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Porta ore 20.00Inizio ore 20.30Info e prenotazioni: 3476581043Ingresso libero fino ad esaurimento posti