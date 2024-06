D'Ascenzo ai turisti: l'invito a vivere il territorio come "rivelazione del divino"

In occasione di questa estate che registra la presenza di visitatori e turisti, l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo ha desiderato rivolgersi ad essi con un messaggio in via di divulgazione sui diversi canali della comunicazione (anche in lingua inglese) e di cui di seguito si porge il testo integrale:

«Carissime e carissimi,

come Pastore di questa Chiesa rivolgo a tutti voi un cordiale e affettuoso saluto e, unitamente alla Comunità diocesana, Vi auguro di trascorrere giorni di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito.

Le città della nostra Arcidiocesi, Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, sono in modo variegato uno scrigno di bellezze paesaggistiche e un patrimonio artistico e culturale che è narrazione della storia della nostra Comunità ecclesiale e civile. Le nostre coste e l'entroterra costituiscono quel bene naturalistico che è sorgente di meraviglia ma anche rivelazione continua del divino (cfr. Laudato si', 85).

Le cattedrali romaniche, le chiese, i monasteri, i musei che vi invito a visitare e soprattutto la Comunità cristiana che incontrerete durante le Celebrazioni eucaristiche della domenica, le feste patronali e le tante opere di solidarietà disseminate per la Diocesi, vi permetteranno di condividere la vivacità di una Chiesa in cammino sinodale certamente bisognosa di conversione ma anche profetica, impegnata a dare ragione della propria speranza (cfr. 1Pt3.IS).

Mi auguro che l'incontro con la nostra Comunità, in questi giorni di vacanze possa come nell'esperienza dei discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24.13-35), ravvivare la speranza e ricondurvi a una nuova esperienza ecclesiale.

Vi assicuro la mia preghiera e vi benedica».

Sul sito internet diocesano e sugli altri canali della comunicazione si offrono indicazioni per la fruizione dei beni culturali che fanno riferimento alla diocesi, nonché per gli orari delle messe.