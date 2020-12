Alla scoperta della città sotterranea con il Corato Delivery Tour

Ha riscosso successo il primo appuntamento del Corato Delivery Tour - visite guidate a domicilio, il format dell'Info Point di Corato, pensato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, alla scoperta dei luoghi più nascosti della città.A causa dell'impossibilità di organizzare visite guidate in presenza, per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, il format si pone come attività finalizzata alla conoscenza del patrimonio materiale e immateriale della città di Corato attraverso dei mini tour da seguire comodamente da casa tramite Pc o smartphone.Questa settimana è la volta dei sotterranei della Chiesa San Benedetto. Appuntamento a mercoledì 16 dicembre alle ore 20.30.Per partecipare inviare una manifestazione di interesse a infopointcorato@gmail.com e attendere l'invio del link di accesso alla riunione.L'attività è gratuita e prevede un massimo di 20 partecipanti.