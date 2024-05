Inaugurazione di "Stella Polare": anche Corato ha il suo centro "Galattica"

La città di Corato ha accolto con entusiasmo l'apertura di "Stella Polare", il nuovo centro Galattica Puglia dedicato ai giovani e situato in via Arco Ripoli 4. Questo spazio si aggiunge ai già noti Porta Futuro e Torre Palomba, diventando l'ultimo tassello nel puzzle di luoghi pensati per l'energia e la creatività giovanile."Stella Polare" non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di un approccio innovativo verso la gioventù: un ambiente che non impone percorsi prestabiliti, ma che si propone come un catalizzatore di idee e progetti. L'intento è quello di trasformare questi spazi in centri pulsanti di vita, aperti a tutti e a ogni forma di espressione, per esplorare insieme le diverse sfere culturali.La filosofia di "Stella Polare" è chiara: non serve essere artisti o geni, ma è sufficiente essere se stessi, persone normali con la voglia di fare e di esprimersi. In questo modo, il centro vuole essere un punto di collegamento tra i vari comuni Galattica, creando una rete di connessioni e di scambio culturale.Il progetto Galattica Puglia si conferma ancora una volta un attivatore di percorsi di protagonismo attivo tra i giovani, e "Stella Polare" ne è la dimostrazione concreta. La gestione del centro è affidata a un trio dinamico: la Coop. Progetto Città, con la d.ssa Elena Ione alla guida del nodo, SNAM, che si occuperà dei laboratori musicali, e Cut Imprendo, focalizzata sulle attività legate al mondo del lavoro."Stella Polare" sarà aperto dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, e si presenta come uno spazio completamente accessibile ai ragazzi, senza la necessità di tessere o iscrizioni. È un invito aperto a tutti i giovani di Corato a partecipare, a condividere e a crescere insieme in questo nuovo punto di riferimento culturale e sociale.Con "Stella Polare", Corato dimostra ancora una volta il suo impegno verso le nuove generazioni, offrendo loro non solo un luogo, ma un percorso di crescita personale e collettiva. L'obiettivo è chiaro: realizzare una comunità più inclusiva e dinamica, dove i giovani possono trovare spazio e voce per le loro aspirazioni.