"Da Belvedere a Belvedere": anche a Corato l'iniziativa di "Camper...Ando"

"Da Belvedere a Belvedere" è il nome per l'iniziativa dedicata ai camperisti e organizzata con la preziosa collaborazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dei comuni di Minervino Murge e Poggiorsini.Da Belvedere a Belvedere perché il percorso prevede una partenza dal belvedere di Poggiorsini al belvedere di Minervino Murge, passando per il Castello del Garagnone, le cave di bauxite di Spinazzola attraversando la splendida cornice del Parco.Di seguito le dichiarazioni di Luigi Rutigliano, presidente dell'associazione "Camper...Ando" Camper Club Corato."Ringrazio l'ente Parco dell'Alta Murgia e il Presidente Francesco Tarantini per aver patrocinato l'evento, mettendo a disposizione dei visitatori guide esperte e materiale informativo, così come i comuni di Minervino Murge e Poggiorsini per aver sposato l'iniziativa anche loro mettendo a disposizione dei camperisti guide locali che potranno far apprezzare al massimo le bellezze dei loro comuni.Vorrei anche ringraziare le tante aziende che hanno sponsorizzato l'evento rendendolo possibile e mostrando una volta di più quanto le realtà imprenditoriali del territorio credano nella promozione del territorio e dei prodotti enogastronomici caratteristici locali.Siamo orgogliosi di aver organizzato il primo programma di escursione e visite nel Parco dell'Alta Murgia dedicato ai camper che, ricordo, si terrà nei giorni 17, 18 e 19 maggio, consapevoli che gli amici camperisti potranno contare sulla squisita accoglienza che i nostri conterranei riservano da sempre ai turisti e con l'auspicio che questo evento diventi un appuntamento fisso nei percorsi del turismo itinerante".