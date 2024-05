Incendi nella Murgia, il Parco nazionale lancia un appello alle associazioni

Toritto – Altamura SP 159: tratto La Sentinella – Il Quarto – Bosco L'Università, ricadente tra i territori di Toritto e Altamura;

Corato SP 19: da località Zecchinello – Cecibizzo – Mediana delle Murge sino all'incrocio con la SP234 e proseguimento per Castel del Monte in agro di Andria;

Ruvo di Puglia località Bosco Scoparella – Lama Ferratella;

SP 230 località Povera Vita – Masseria Ciminiero;

Altamura – Cassano delle Murge – Santeramo in Colle – località Murgia Sgolgore – Masseria Giustino – Sant'Angelo;

Minervino Murge versante ovest FDR Acquatetta località Guadagnati – Coste Cirillo e versante nord–est;

Il, regolarmente iscritte nel Registro del volontariato di Protezione Civile, per lo(Agenzia regionale attività irrigue e forestali),, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, generalmente coincidente con ilL'attività dovrà essere assicurata dall'associazione con un proprio automezzo e squadre composte da due volontari, garantendo ogni giorno due turni di pattugliamento dalle ore 9 alle ore 21.Le sei aree a maggiore vulnerabilità, che l'Ente Parco intende monitorare e pattugliare, sono:Ai soggetti selezionati sarà riconosciuto un contributo massimo pari a 11mila euro a rendicontazione delle spese sostenute.Le associazioni interessate avranno tempo sino alle ore 12 delper inviare la domanda di ammissione e tutta la documentazione necessaria all'indirizzo protocollo@pec.parcoaltamurgia.it, indicando come oggetto "Istanza convenzione per il monitoraggio AIB nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia".In allegato sono disponibili l'avviso integrale con tutte le informazioni di dettaglio, lo schema di convenzione e il modello di domanda, che sono pubblicati sul sito web ufficiale dell'Ente Parco all'indirizzo www.parcoaltamurgia.it - Sezione "Campagna AIB 2024" - Sottosezione "Associazioni".Per informazioni è possibile chiamare il numero telefonico 080.3262268 o scrivere a chiaramattia@parcoaltamurgia.it