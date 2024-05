Il 19 maggio nuovo appuntamento a Corato con "Domenica in bici"

Corato (punto d'incontro alle ore 8:30 parcheggio cimitero comunale, percorso di18 km);

(punto d'incontro alle ore 8:30 parcheggio cimitero comunale, percorso di18 km); Ruvo di Puglia (punto d'incontro alle ore 08:30 in piazza Matteotti, percorso di 15 km).

Nuovo appuntamento nei comuni dicon "", iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano.si prosegue con le seguenti tappe:"Domenica in Bici" è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, Sport e salute Puglia con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio.L'iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi).I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell'entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all'enogastronomia locale.