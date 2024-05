GAL le Città di Castel del Monte, domani a Corato un incontro sulla vitivinicoltura

Powered by

Venerdì, nella sede della storica cooperativa, si terrà il prossimo appuntamento del GAL Le Città di Castel del Monte, dedicato alla vitivinicoltura andriese e coratina.Il settore vitivinicolo è fra i più dinamici del comparto agricolo italiano, con numeri importanti di esportazioni e prospettive interessanti di crescita. L'Italia è la prima in termini di produzione e la Puglia annovera circa undicimila aziende agricole e circa seicento cantine.Considerando l'importanza del settore, il GAL Le città di Castel del Monte ha organizzato un incontro, che si intitola "Vitivinicoltura andriese-coratina: innovazioni di interesse per la crescita del settore", che si terrà domani a Terra Maiorum, cooperativa coratina che ha nel settore enologico il comparto strategico di commercializzazione.Prosegue così il ciclo di iniziative informative denominato "Il sistema della conoscenza" ideato dal Gruppo di azione Locale di Andria e Corato per qualificare gli addetti del settore agricolo ed agroalimentare ed informare i gestori del territorio attraverso interventi di esperti del mondo accademico e la condivisione di esperienze di successo.Tutti gli operatori del settore sono invitati.Si allega programma dell'iniziativa.