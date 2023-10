"Almanacco": a Corato ecco il nuovo studio di grafica e stampa artigianale

È stato inaugurato in via Carmine 35 lo studio di grafica, illustrazione e stampa artigianale "Almanacco", alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura.Nato 3 anni fa, Almanacco è frutto delle idee dei coratini Marco Spataro e Mariateresa Quercia. Originariamente concepito come gruppo informale, è cresciuto nel tempo, fino a divenire oggi piccola impresa culturale. Infatti, con la vittoria del bando regionale "PIN", i due fondatori hanno potuto acquistare l'attrezzatura ed i macchinari necessari per lanciare i loro progetti.Per i primi anni la sede è stata a Terlizzi, presso il laboratorio culturale "MAT". Dopo aver trovato la soluzione adatta, i due hanno deciso di spostarsi a Corato.In Almanacco prendono forma idee artistiche e creative. Viene realizzato tutto ciò che riguarda la microeditoria: menu di ristoranti, poster, biglietti da visita, dépliants, e tanto altro. In qualità di piccola casa editrice, Almanacco dà spazio ad autori emergenti, organizzando incontri e presentazioni di libri grazie alle collaborazioni attive con poeti e scrittori. L'attenzione all'ambiente è forte: vengono utilizzati materiali ecologici e carta riciclata.I due hanno puntato su originalità e sperimentalismo: utilizzano, tra le varie tecniche, la "risograph", processo di stampa che utilizza inchiostri di soia e matrici in fibra di banano. La risograph, grazie al peculiare procedimento, permette di generare risultati unici ed effetti sconosciuti dai metodi di stampa tradizionali.Nel prossimo futuro i due fondatori punteranno a far crescere Almanacco e ad avvicinare più gente possibile a questa realtà.