“Anche i nostri lavoratori sono eroi”

Il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta ha regalato per Natale una gift card ai 650 dipendenti dei negozi del centro commerciale. Un modo per ringraziare il personale della galleria per i sacrifici fatti in quest'anno così complicato. "Sono i nostri eroi", commenta il direttore del centro commerciale, Domenico Mele. "Non è facile svolgere un lavoro al pubblico nel corso di una pandemia. I nostri dipendenti lo hanno fatto con grande responsabilità, con attenzione, con coraggio, dimostrando grande attaccamento al proprio lavoro. Hanno garantito il rispetto dei rigorosi protocolli di sicurezza, ma non hanno mai fatto mancare ai clienti il consueto calore accogliendoli nei propri negozi. E per questo abbiamo voluto manifestare la nostra gratitudine nei loro confronti con questo regalo"."E' la prima volta che la gift card viene regalata ai dipendenti del centro", aggiunge Antonio Rosiello, vice direttore e responsabile marketing del Gran Shopping Mongolfiera. "Abbiamo in serbo altre iniziative per i nostri lavoratori. Lo meritano per ciò che hanno fatto, ma anche e soprattutto per quel che faranno, perché siamo consapevoli che saranno necessari altri sacrifici".