Sportivamente insieme  il “Tattoli De Gasperi”  faro dello sport

Dopo l'entusiasmante esperienza come scuola capofila della I edizione della "Mini Gara Podistica 4S" tenutasi il 05 maggio scorso, che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole del I e del II ciclo della città di Corato in un running stracittadino, il Tattoli De Gasperi, unica scuola a curvatura sportiva del territorio, è ancora protagonista nelle discipline sportive scolastiche.Il 09 Maggio la manifestazione "SPORTINSIEME", svoltasi presso il Palazzetto dello Sport, (per il cui utilizzo si ringrazia l'Amministrazione comunale), organizzata dal dipartimento di Scienze Motorie dell'I. C. "Tattoli de Gasperi", ha coinvolto circa 250 alunni coratini delle scuole secondarie di I grado della città in tornei di diverse discipline sportive, offrendo non solo un'opportunità di competizione, ma anche di crescita personale, sociale e di apprendimento di valori fondamentali.Pallavolo, Basket, Tennis Tavolo, Scacchi e Calcio Balilla le discipline sportive praticate con il fine di promuovere l'inclusione sociale e l'amicizia, creando legami significativi tra gli alunni provenienti da diverse scuole, lavorando in squadra, rispettando le regole, gestendo la sconfitta con grazia e celebrando il successo con umiltà.Ed ancora….quattro giovani e talentuose allieve della Scuola Primaria "Tattoli" di Corato sono partite alla volta di Montesilvano in Abruzzo dove il 12 maggio e fino al 15 maggio, ha avuto inizio la Finale nazionale di Scacchi a squadre femminili "Trofeo Scacchi a scuola".Miriam Marrone, Carola Tandoi, Noemi Lafranceschina e Amalia Ababei magistralmente guidate dal Capitano Prof. Michele Scarnera si sono precedentemente distinte nella Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Scacchi, tenutasi a Cerignola il 20 Aprile c.a. e quindi, a Montesilvano, dove le giovani studentesse si sono confrontate in ben sette turni di gioco con le loro coetanee provenienti dalle altre regioni d'Italia.Una trasferta resa possibile grazie al contributo della scuola di appartenenza l'I.C. Tattoli De Gasperi di Corato, dell' Associazione Culturale "OPEN" di Corato nella figura del Presidente Dott. Roberto D'Introno e delle famiglie che hanno assecondato la passione delle loro figlie per questo "sport della mente", e che hanno conseguito nella nutrita classifica finale, il 13° posto su 35 squadre di 20 regioni per complessivi 1600 studenti.Giunga a queste giovanissime scacchiste e a tutti i giovani atleti dell' I.C. Tattoli De Gasperi il caloroso supporto della Dirigente Prof.ssa Maria Rosaria De Simone e di tutto l'istituto, perchè anche attraverso lo sport si possano promuovere i valori fondamentali quali la lealtà, il rispetto, la disciplina e la determinazione, valori essenziali non solo nell'ambito sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni e nella futura carriera professionale degli studenti, funzionali per la creazione di una comunità scolastica e civica più sana e coesa.