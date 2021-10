Anche Le Iene alla ricerca della piccola Tené

Della storia della piccola Tené ci siamo occupati sin dalla sua scomparsa. Una storia che ha raccolto l'interesse di un numero enorme di persone in tutta Italia, preoccupate per le sorti della bambina di due anni e mezzo, portata via con ogni probabilità dalla sua mamma naturale.Una storia divenuta di interesse nazionale ed oggi raccontata anche dal programma televisivo Le Iene.Nina Palmieri ha raccolto le testimonianze del papà Ibrahima, della famiglia che ha curato la bambina sino alla sua scomparsa, cogliendo il dolore di chi non ha alcun tipo di informazione circa la bambina che tanto ha amato.La trasmissione televisiva ha poi attivato una casella di posta elettronica per eventuali segnalazioni. Questo l'indirizzo: ilbeneditene@gmail.com Qui il servizio de Le Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/cerchiamo-tene_1094107.shtml