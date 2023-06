Scomparso da più di una settimana il 45enne Francesco Leone

Dal 5 Giugno non si hanno più sue notizie e adesso la famiglia tenta anche la via dei social per ritrovarlo. Francesco Leone, coratino di 45 anni, 1,75 m di altezza, corporatura magra e capelli grigi folti, è scomparso otto giorni fa e da allora non si hanno più notizie.Il cellulare risulta spento dal giorno della scomparsa e le ricerche dell'uomo sono estese ormai su tutto il territorio nazionale.«Abbiamo mobilitato tutte le forze dell'ordine e ora tentiamo la via dei social. Le possibili zone in cui potrebbe essere andato sono Corato, Ruvo, Terlizzi, Trani e limitrofe» scrive la nipote su Facebook.