Annuncio di lavoro: azienda di Corato cerca ragioniere

È disponibile una posizione di lavoro come. L'azienda con sede a Corato cerca una figura professionale da inserire nel proprio organico.Requisiti richiesti:• diploma in Ragioneria• capacità di gestione di incarichi quali bollettazione, fatturazione, contabilità generale• capacità di relazionarsi con clienti e fornitori (anche solo telefonicamente)• predisposizione al lavoro di squadra e all'interazione con l'organico amministrativo• disponibilità full timeSede di lavoro: CoratoL'annuncio è rivolto a candidati ambosessi.Per inoltrare la propria candidatura è possibile mettersi in contatto con l'azienda via email all'indirizzoallegando il proprio CV e una breve presentazione.