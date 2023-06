Panificio "Il Toscano" tra le eccellenze italiane del Gambero Rosso: l'intervista al mastro-panificatore Marco Lattanzi

Per il quinto anno di fila il panificio coratino Il Toscano è tra le eccellenze italiane: la realtà nata otto anni fa dalle sapienti mani ed Estro di Marco Lattanzi, è finita per la quinta volta di fila sulla guida ai migliori panifici italiani del "Gambero Rosso", conquistando l'ambito traguardo dei "Tre Pani".In tutto lo stivale infatti solo 40 panifici possono fregiarsi di tale titolo, in Puglia solo 4. Il fenomeno "Il Toscano" però non si limita solo alla qualità dei suoi prodotti, ma da qualche anno è diventato anche fenomeno social da quasi 200.000 followers su Instagram, con annessi merchandising e e-commerce.Ecco la video intervista al mastro panificatore Marco Lattanzi.