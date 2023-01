Arte Chiama Terra, una serie di eventi con la cultivar "La Coratina" protagonista

Al via Arte chiama Terra, il progetto che coniuga arte e territorio in cui il protagonista è l'olio extra vergine di oliva e la cultivar "La Coratina".L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Quadratum, finanziata dall'Avviso 2022 per l'erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco della Regione Puglia e vede il partenariato con UNPLI Puglia.Obiettivo del progetto è destagionalizzare l'offerta turistica, animando il territorio con attività esperienziali legate all'arte e ai prodotti tipici identitari del territorio.Visite nei frantoi, workshop, degustazioni e performance artistiche sono in programma a Corato dal 7 al 15 Gennaio 2022:Sabato 7 Gennaio Ore 10:30Tour in Frantoiopresso l'Azienda Agricola PetrizzelliDomenica 8 Gennaio Ore 10:30Dal frantoio alla tavolapresso l'Oleificio RibattiVenerdì 13 Gennaio ORE 20:30Show Cooking a cura dello Chef Giuseppe Ferrante con il Team di Bugs Tranquillity BaseAlla corte della Cultivar Coratina(Via San Benedetto)Sabato 14 Gennaio Ore 18:30Tra Saperi e Sapori dell'OlioWorkshop e degustazione guidata(Via San Benedetto)Domenica 15 Gennaio Ore 18:30Tour in Frantoio presso la CantinaSociale Terra MaiorumFashion exhibitiona Cura di Frammenti in Masseriaby Antonella Di Trani e Rosa De NicoloEsperienza sonoraa cura di Marco CaricolaLe attività sono gratuite con prenotazione sul canale eventbrite della ProLoco Quadratum.Info 080872086136870990653338497742info@prolococorato.it