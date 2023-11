Sicurezza nelle campagne, ieri il summit a Palazzo di Città

Si è tenuto ieri mattina, presso la Sala Giunta di palazzo di Città, un incontro, convocato dal Sindaco Corrado De Benedittis, d'intesa con il Dirigente di Polizia di Stato, Dott. Francesco Filograno, riguardante la sicurezza rurale, in occasione dalla campagna olivicola e olearia appena inauguratasi.Oltre al Commissario di Polizia di Stato, hanno partecipato a tale incontro il Capitano Daniele Landolfi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Molfetta, il Luogotenente Francesco Dimiccoli, comandante della Stazione dei Carabinieri di Corato, l'Ing. Mario Tarricone, presidente del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Corato, il dott. Giuseppe D'Introno, presidente Associazione di Vigilanza Campestre "La Mela Verde", Antonio Longo, presidente Istituto di Vigilanza Giurata, il dott. Vito Scaringella, presidente Istituto di Vigilanza Metronotte e Luigi Fabiano, Capo Zona Istituto di Vigilanza - Ivri.Per le Associazioni di categoria, erano presenti Tommaso Loiodice, presidente Nazionale Unapol, Francesco Altamura, Consigliere Coldiretti sezione Corato e Marianna Acquaviva, presidente Associazione Terre di Coratina.Insieme al Sindaco, c'erano il Vicecommissario di Polizia Locale, Sara Rosito e l'Assessore alle Attività Produttive, Concetta Bucci.É stato stabilito un piano di coordinamento per il maggior presidio del territorio al fine di disincentivare furti di olive, di olio, di mezzi agricoli e atti di intimidazione. Sarà particolarmente rafforzata la vigilanza negli orari più cruciali della giornata lavorativa, così come si procederà, anche, a ispezioni negli oliveti, al fine di accertare che chi raccoglie sia autorizzato dai legittimi proprietari.Allo stesso modo sarà rafforzata la vigilanza in prossimità dei frantoi. Centrale rimane, in ogni caso, la collaborazione degli operatori del settore, impegnati nella raccolta e nella trasformazione del prodotto.É necessario, infatti, denunciare ogni forma di intimidazione e di furto, così come querelare chi si rende protagonista di qualsiasi forma di illegalità. «Ringrazio tutte le forza dell'ordine, il Consorzio autonomo Guardie Campestri, gli istituti di vigilanza e le associazioni di categoria per aver partecipato a questo incontro di coordinamento. - Dichiara il Sindaco Corrado De Benedittis - É importante che le istituzioni collaborino per rendere il territorio più sicuro. Così come suggerito dal presidente Unapol, Tommaso Loiodice, a breve uscirà un manifesto del Comune e delle Associazioni di categoria, riportante i numeri utili da chiamare in caso di furto e per denunciare eventuali reati. Nel frattempo auguro al mondo agricolo una bella, buona e ricca campagna olivicola».