Il tempo del Creato è il periodo ecumenico che inizia il 1° settembre con la Giornata Mondiale di preghiera per la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco.«È un tempo speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della nostra casa comune» hanno rimarcato, in una nota, le donne cristiane del gruppo di preparazione della, formato da cattoliche ed evangeliche valdesi.«Come cristiani abbiamo la consapevolezza che tutto è dono del Creatore e che l'uomo non è separato dalle altre creature che abitano la Terra, perciò vogliamo crescere nel senso di responsabilità verso la creazione e recuperare la relazione originariamente armonica con la "nostra madre terra", che con i nostri comportamenti abbiamo ferito» hanno aggiunto. Animate da questi sentimenti, le componenti del gruppo si ritroveranno insieme nella "grande cattedrale del creato" per una passeggiata meditativa, che si snoderà nelle campagne cittadine disabato 1° ottobre, partendo alle 16 dal piazzale antistante la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.Gli organizzatori hanno esteso l'invito «a tutti gli uomini e le donne che desiderano "mettersi in ascolto della voce del creato"».