Scomparsa la campana della chiesetta del Sacro Cuore

La triste scoperta è opera di alcuni parrocchiani ed è avvenuta in questi giorni.I ladri hanno asportato la campana che sovrastava la chiesetta del Sacro Cuore da tempo abbandonata.I malviventi, certamente con l'ausilio di una scala, hanno agito in queste notti .Chi si è accorto dell'assenza della campana, ha allertato il parroco, ma non sappiamo se è stata sporta denuncia."Trovo particolarmente insopportabile il furto della campana della chiesa,la denuncia di un parrocchiano , di colpire il sentimento di fede delle persone, qualunque esso sia, è l'offesa più ignobile". E ancora: "Voglio sperare che nell'animo di chi ha compiuto questo orribile gesto si accenda una luce di vergogna che gli faccia restituire la campana".Sembra che siano state asportati anche pezzi di infissi della stessa Chiesa.Una chiesetta in stato di totale abbandono ormai teatro dei predatori del crimine.E mentre alcuni parrocchiani si organizzano per ricordare la figura del parroco "altruista" Don Antonio Piano, i criminali depredano quel che resta della Chiesetta