Auguri dal Viva Network, attendendo un nuovo anno di notizie da raccontare

Care lettrici e cari lettori,per l'ormai consolidata redazione di Viva Network si chiude qui un annoUn anno ricco di "voi" lettori, che sempre più numerosi avete cliccato, condiviso, commentato (spesso anche in maniera negativa, sia chiaro, ma ben vengano le critiche che ci aiutano a migliorare) il frutto del lavoro della nostra squadra di giornalisti e collaboratori: sui nostri 19 portali abbiamo registratoe circa 10 milioni di utenti.Dopo due anni legati all'esplosione della pandemia prima, e poi ai non ancor sopiti postumi, il 2022 è stato per tutti un, purtroppo quasi immediatamente affievolita: l'invasione russa dell', la guerra insomma, ci ha fatto da subito ricadere nell'ansia e nella paura. Le ripercussioni umanitarie le abbiamo vissute anche qui: le storie raccontate da Viva Network arrivavano direttamente dal "cuore" dell'Ucraina, neisoprattutto, quelle che da noi hanno trovato una nuova casa, nella solidarietà della nostra gente verso quella gente, che si è sentita accolta ed ha versato lacrime di gioia e di dolore.Ma la quotidianità del nostro giornale diventa storia con la, in particolare purtroppo di quella "nera" fatta di omicidi e malavita, scritta da autori coraggiosi e generosi che ancora credono in un'informazione approfondita e ragionata, che possa dare ai lettori il sapore della cronaca senza rinunciare a una precisa analisi del contesto. E poi le tante, troppe, giovani (e non soltanto), notizie talmente dolorose che mai avremmo voluto dare e che invece numerose abbiamo purtroppo dovuto scrivere sulle nostre pagine.Ma anche, e soprattutto, "belle notizie": a maggio, giorni intensi di moda e turismo e spettacolo. Ed economia: le bellezze del territorio hanno fatto davvero il giro del mondo, con la presenza di attori, cantanti, influencer, imprenditori arrivati qui da ogni dove. Con il Castel del Monte a splendere di luce propria e ad illuminare la nostra terra.Le temperature estive già registrate in primavera hanno dato vita ad unaintensa sotto ogni punto di vista: concerti, spettacoli (dai Chemical Brothers a Paolo Nutini, Cremonini, Jovanotti col suo strepitoso Jova Beach Party a Barletta) e poi la Puglia, le nostre città d'arte e di natura, hanno fatto registrare numeri in crescita, pur non nascondendo né risolvendo in molti casi ataviche problematiche (servizi, traffico, prezzi ecc.).Anche l'evoluzione dellaha caratterizzato l'anno che andiamo a lasciare: la caduta del Governo centrale, il cambio al vertice nazionale, le nuove proposte e le proteste, elezioni amministrative in molti Comuni del territorio, con risultati spesso inaspettati, frutto comunque della volontà degli elettori.Un 2022 in cuie a noi cari hanno lasciato questo mondo: dalla Regina Elisabetta a Sinisa Mihajlovc, da Piero Angela a Olivia Newton-John, da Eugenio Scalfari al "nostro" Leonardo Del Vecchio, da Monica Vitti a David Sassoli. A loro, e a tutti gli altri nostri cari, il pensiero più forte in questi giorni di bilanci e spesso di malinconia.Chiudiamo l'anno ringraziandovi per quello che siamo riusciti a fare con voi. Credeteci, non è una frase fatta. Le cronache e gli articoli pubblicati li abbiamo letteralmente pensati e sviluppati insieme.Nel farvi tanti sinceri auguri di Buone Feste e soprattutto di, speriamo di poter continuare a raccontare il nostro territorio insieme, con la curiosità non pregiudiziale con la quale portiamo avanti questo spazio di informazione libera dal 2017 con il gruppo di, ma da ben prima con le più "anziane" testate giornalistiche del network. Il meglio deve ancora venire.