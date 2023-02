Viva il Carnevale, CoratoViva lancia un contest fotografico per celebrare lo spirito carnevalesco

Leggi il regolamento per partecipare

In città si respira già aria di, e anche la nostra redazione vuole immergersi nell'atmosfera carnevalesca, con una nuova iniziativa dedicata ae al suo variopinto Carnevale.quest'anno sarà un contest fotografico aperto a tutti: vogliamo raccogliere gli, in modo da condividere un racconto collettivo per immagini dello spirito carnevalesco nella nostra città. Gli autori degli scatti sarete voi: potete partecipare a partire daselezionando una fotografia da voi realizzata durante gli eventi di quest'anno, inviandola alla nostra redazione (tutti i dettagli nel regolamento qui sotto).Non si tratta della prima iniziativa didedicata al Carnevale: già negli scorsi anni, precisamente nel 2017 e nel 2018, come redazione abbiamo realizzato alcune attività per celebrare il Carnevale coratino, sempre con il claim "Viva il Carnevale", con le, trasmesse sulla homepage del portale e sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo poi seguito da vicino le sfilate e gli eventi con i nostri, che hanno racconto con immagini e articoli le scene più belle e tutti i gruppi partecipanti alle passate edizioni.L'obiettivo dell'iniziativa è quello di raccontare il Carnevale visto con gli occhi dei coratini (e non solo): che siano scatti professionali o istantanee impresse dallo smartphone, l'importante è. Tutti gli scatti inviati e che rispondono ai requisiti richiesti verranno pubblicate sulla pagina Facebook di CoratoViva:prossimo sarà possibile guardarle tutte, condividerle e ovviamente "votarle".Come?, un cuoricino, una qualsiasi reaction... L'ultimo giorno per votare sarà domenica 26 febbraio: il giorno successivo, la redazione si incaricherà di individuare le fotografie che hanno ricevuto il maggior numero di like e decretare i vincitori, che riceveranno unInoltre verrà individuata una ulteriore fotografia vincitrice - a cui verrà consegnato un premio speciale - scelta dalla redazione. I risultati verranno pubblicati su CoratoViva e sui relativi canali social e successivamente verrà organizzata una piccola cerimonia finale per il conferimento dei simbolici trofei ai vincitori, che saranno dunque:Una fotografia dell'edizione 2018 del Carnevale, scattata dalla fotografa coratina Doriana Maldera per CoratoVivaPer riassumere, ecco le date da tenere sott'occhio per partecipare all'iniziativa: