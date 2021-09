È online PugliaViva, il nuovo portale regionale del Viva Network

Il Viva Network cresce e si consolida sul territorio: sotto l'egida della società editrice InnovaNews srl, ai 18 portali cittadini attivi nelle province di Bari, Bat e Foggia si aggiunge da oggiUn progetto, senza carta né abbonamenti: l'informazione di PugliaViva si unisce a quella delle testate giornalistiche cittadine offrendo una panoramica più ampia sull'intera regione, mantenendo comunque un solido legame con le province di Bari e Barletta-Andria-Trani, dove è nato il cuore centrale del network. Primi sguardi rivolti verso il Nord della Regione, a Foggia e al suo hinterland, ma anche al Gargano, scendendo verso la Valle d'Itria e iniziando ad approfondire l'attualità delle tre province di Taranto, Brindisi e Lecce. PugliaViva è un work in progress che si arricchirà nei prossimi mesi di reportage, rubriche tematiche, con una vocazione social, essendo già presente su Facebook e Instagram.Con la voglia di raccontare in maniera completa, autorevole e approfondita la quotidianità della nostra regione, PugliaViva è aperta al dialogo e alle novità: sarà possibile contattare la redazione, composta dai validi giornalisti del Viva Network e dal direttore responsabile Giuseppe Di Bisceglie, attraverso i contatti social e via email all'indirizzo info@pugliaviva.it La Puglia diventa sempre più viva e sempre più online.