Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»

La nuova Giunta comunale è pronta a partire. Si è concluso un tempo di confronto e di riflessione, passaggi fisiologici quando si deve dare una guida solida a una città che ha espresso verso di noi un consenso così straordinario. Oggi, con l'ufficializzazione della squadra, è il momento di guardare avanti e di rimettersi al lavoro.

È con profondo senso di responsabilità e con lo stesso amore di sempre per la mia comunità che ho deciso di accettare l'incarico di Assessore, continuando il percorso amministrativo al servizio di Corato.

Desidero esprimere un ringraziamento sincero e sentito al Sindaco Corrado De Benedittis per avermi voluto al suo fianco anche in questa nuova pagina della storia cittadina. La sua scelta, libera e fortemente fiduciaria, rappresenta per me un attestato di stima che cercherò di onorare con impegno e cura. È il riconoscimento di una strada percorsa insieme fin dal primo giorno e della passione dimostrata sul campo in questi cinque anni e mezzo.

Le deleghe alla Cultura, al Turismo, al Marketing territoriale si muovono nel segno della continuità: la volontà comune è quella di dare stabilità e far crescere ancora i progetti strategici avviati per lo sviluppo e la bellezza della nostra città. A queste si aggiunge la delega al Personale: una sfida nuova, importante e complessa, che accolgo come un segno di grandissima fiducia e che affronterò con il massimo rigore, consapevole di quanto la valorizzazione della macchina amministrativa sia il motore centrale per far funzionare ogni servizio ai cittadini.

Ai tanti che mi hanno sostenuto, a chi crede in questo progetto e all'intera comunità coratina, rinnovo il mio impegno più totale, con la trasparenza e l'onestà intellettuale di sempre. Abbiamo seminato tanto e c'è ancora tantissima bellezza da coltivare insieme.

Buon lavoro al Sindaco, ai colleghi e alle colleghe della nuova Giunta e al Consiglio Comunale di prossima nomina.