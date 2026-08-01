Centro storico, l'assessore Marcone risponde agli esercenti: «Siamo ai nastri di partenza»

Cresce il malcontento tra gli operatori economici del centro storico di Corato. Dopo la conclusione della Prima Vera Fest che per settimane ha animato le piazze cittadine, il calendario estivo di "Sei la mia città" non è ancora partito: una fase di stallo che, secondo i commercianti, si starebbe traducendo in un calo sensibile del passeggio e, di conseguenza, degli incassi. A farsi portavoce del disagio sono stati i rappresentanti delle attività food and beverage del centro, Andrea Sanicandro per Piazza Sedile, Andrea Maletti per Piazza Di Vagno, Micaela Caputo e Guerrino Vincenzo per Via Roma, che hanno chiesto all'Amministrazione comunale di accelerare i tempi, pur riconoscendo che il Comune ha attraversato "una fase amministrativa particolare" legata alla recente rielezione del sindaco.A questo appello ha risposto l'assessore alle Politiche Culturali, Turismo e Marketing Territoriale, Beniamino Marcone.Marcone, nella sua nota, ha innanzitutto riconosciuto il valore delle parole degli esercenti, definendole non una semplice manifestazione di impazienza ma una conferma della bontà delle scelte amministrative. Secondo l'assessore, il fatto che gli operatori abbiano collegato manifestazioni come la Prima Vera Fest, Incanto e il cartellone di "Sei la mia città" a un aumento di presenze, attrattività e fatturato dimostra che le politiche culturali portate avanti dall'Amministrazione «non sono state "effimero intrattenimento", ma una vera e propria infrastruttura economica, turistica e di welfare di comunità per la città».Marcone ha poi voluto offrire una spiegazione sui tempi. Il rinnovo del mandato amministrativo e la conseguente riorganizzazione degli uffici comunali avrebbero comportato «qualche giorno in più di coordinamento tecnico e amministrativo». Un ritardo che l'assessore ha comunque derubricato a questione di giorni, rassicurando la città sull'imminente partenza del programma estivo: «I dettagli del cartellone estivo di "Sei la mia città 2026" sono in via di definizione», ha scritto, annunciando che a breve verrà presentata «la programmazione dei prossimi mesi: un calendario ricco, trasversale e diffuso che tornerà a riempire di musica, teatro, arte e socialità non solo le piazze del centro antico, ma tutta la città».L'assessore ha infine chiuso la nota con un invito alla collaborazione rivolto proprio agli operatori economici che avevano sollevato le criticità: «Continuiamo a lavorare insieme, come abbiamo sempre fatto. L'amministrazione comunale non intende tirarsi indietro; la cultura continuerà a essere il motore trainante della nostra Corato», assicurando un imminente ritorno delle iniziative in piazza.