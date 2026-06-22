Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect

L'associazione Corato Connect accoglie con favore e grande senso di responsabilità l'insediamento della nuova Giunta comunale. In un momento cruciale per il rilancio economico e sociale del territorio, l'associazione esprime i propri auguri di buon auspicio all'intero esecutivo, certo che saprà operare con equilibrio, competenza e lungimiranza.L'associazione confida in un percorso improntato al dialogo costruttivo e alla collaborazione sinergica. Corato Connect ribadisce la propria disponibilità a fare la propria parte, offrendo competenze e spirito di servizio al fine di contribuire alla crescita dell'intera comunità.