Comune di Corato
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Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect

L'associazione plaude al nuovo esecutivo e all'Assessore Diaferia

Corato - lunedì 22 giugno 2026 11.19 Comunicato Stampa
L'associazione Corato Connect accoglie con favore e grande senso di responsabilità l'insediamento della nuova Giunta comunale. In un momento cruciale per il rilancio economico e sociale del territorio, l'associazione esprime i propri auguri di buon auspicio all'intero esecutivo, certo che saprà operare con equilibrio, competenza e lungimiranza.

L'associazione confida in un percorso improntato al dialogo costruttivo e alla collaborazione sinergica. Corato Connect ribadisce la propria disponibilità a fare la propria parte, offrendo competenze e spirito di servizio al fine di contribuire alla crescita dell'intera comunità.
  • Giunta
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