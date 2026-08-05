Eventi
Corato celebra l'eccellenza italiana: presentata la V edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi"
Fabio Mancini, modello di Armani, sarà l'ospite d'onore di questa edizione
Corato - mercoledì 5 agosto 2026 9.46 Comunicato Stampa
Un evento che negli anni è saputo crescere fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, capace di raccontare il territorio attraverso il suo prodotto simbolo: l'olio extravergine d'oliva. È stata presentata ieri mattina, nella Sala Verde del Comune di Corato, la quinta edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi – L'Eccellenza Italiana", la manifestazione organizzata dall'Azienda Agricola Lamacupa che si svolgerà mercoledì 6 agosto e che quest'anno vedrà come ospite d'eccezione il top model internazionale Fabio Mancini, volto iconico della maison Giorgio Armani, filantropo e scrittore.
Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il Vicesindaco Felice Addario, gli Assessori Beniamino Marcone e Antonio Diaferia, i titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, Mariolina Randolfi, referente dell'Associazione Terre di Coratina, il referente di Slow Food Puglia Francesco Matarrese, il Presidente della Gran Football Corato Nardo Mazzone, oltre ai rappresentanti dell'Associazione Raggi di Sole APS, all'arteterapeuta Luciana Mastrototaro e al musicista Tommaso Scarimbolo.
Nel corso della conferenza è emerso con forza il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un efficace strumento di promozione del territorio. A sottolinearlo è stato il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, che ha evidenziato come iniziative di questo livello riescano a mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, valorizzando la cultivar Coratina e l'identità della città ben oltre i confini regionali.
"Aperitivo tra gli Ulivi dimostra come sia possibile promuovere Corato mettendo in rete imprese, associazioni, istituzioni e cittadini. La cultivar Coratina rappresenta una delle nostre più grandi ricchezze e iniziative come questa contribuiscono a rafforzarne l'identità e a far conoscere la nostra città ben oltre i confini regionali."
A seguire sono intervenuti i titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa, Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, promotori dell'iniziativa, che hanno ripercorso la crescita della manifestazione, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio olivicolo locale e oggi diventata un appuntamento capace di coniugare agricoltura, turismo esperienziale, cultura, benessere e solidarietà.
"Cinque anni fa abbiamo immaginato un evento che raccontasse la nostra terra attraverso l'olio extravergine d'oliva. Oggi Aperitivo tra gli Ulivi è diventato un luogo d'incontro tra persone, cultura, agricoltura e inclusione. Per me sarà un privilegio poter condividere il palco con due autentici maestri del mondo dell'olio come Maurizio Pescari e Alfredo Marasciulo, professionisti che da anni rappresentano un punto di riferimento nella divulgazione della cultura dell'olio extravergine italiano. La presenza di Fabio Mancini impreziosisce ulteriormente una manifestazione che vuole raccontare l'eccellenza italiana a 360 gradi, senza mai perdere di vista il legame con il territorio e il valore della solidarietà.", ha dichiarato Maria Rosa Arbore.
Importanti anche gli interventi di Mariolina Randolfi, referente dell'Associazione Terre di Coratina, che ha posto l'attenzione sul valore della cultivar Coratina quale patrimonio identitario del territorio, e di Francesco Matarrese, referente di Slow Food Puglia, che ha ribadito il ruolo dell'olio extravergine d'oliva quale espressione di biodiversità, cultura e qualità alimentare.
Spazio anche allo sport e al benessere con il contributo del Presidente della Gran Football Corato, Nardo Mazzone, mentre uno dei momenti più significativi della mattinata è stato dedicato alla presentazione del progetto sociale "Come Natura Insegna", promosso dall'Associazione Raggi di Sole APS.
A illustrarne finalità e obiettivi sono stati i rappresentanti dell'associazione, insieme all'arteterapeuta Luciana Mastrototaro e al musicista Tommaso Scarimbolo, che hanno presentato un percorso innovativo capace di utilizzare la natura, l'arte, la musica e gli ulivi come strumenti di inclusione, relazione e crescita personale per le persone con disabilità.
La conferenza stampa, moderata dal giornalista Matteo Schinaia, è stata l'occasione per presentare nel dettaglio il programma della manifestazione, che il prossimo 6 agosto prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Corrado De Benedittis e, alle 18.30, entrerà nel vivo con il talk "L'Eccellenza Italiana", che vedrà protagonisti Fabio Mancini, il giornalista e scrittore Maurizio Pescari e il Capo Panel Alfredo Marasciulo, chiamati a confrontarsi sul significato contemporaneo dell'eccellenza italiana, tra cultura dell'olio extravergine, benessere, alimentazione e valorizzazione del Made in Italy.
Dalle 21.00 spazio alla cena esperienziale, pensata per valorizzare il patrimonio gastronomico pugliese attraverso uno speciale percorso enogastronomico. Protagonisti saranno gli chef Alessandro Salvemini di Radici Enocucina e Giovanni Vitale di Tenuta Tedone Consolini, affiancati da uno show cooking dal vivo a cura di Granoro, dal casaro live del Caseificio Maldera, dalle degustazioni degli oli Lamacupa, dai pani speciali de Il Toscano, da una selezione di vini delle Cantine Santa Lucia, dagli originali cocktail all'olio EVO firmati After, dal dessert della Pasticceria Caffè Duomo e dalla musica dal vivo di Silvia Rita e Miky Zucaro, che accompagneranno l'intera serata.
L'evento gode del patrocinio del Comune di Corato, dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, del GAL Le Città di Castel del Monte, di Slow Murgia, dell'Associazione Terre di Coratina e di Slow Food Puglia, confermando la sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese nella promozione del territorio.
Fondamentale anche il contributo dei numerosi partner che sostengono la manifestazione: Siracusano Officina Impianti, Gran Football Corato, Calcestruzzi Sforza, Esseffe Impianti, Studio Arbore Broker Assicurazioni, DS Sport, Hotel Genius, Officine del Valore, Francesco Lotito, FT di Fedele Tarantini, Elisa Arbore, Simply App, Malcangi Gaetano Impianti, I Fiori di Joe, ECR SAT di Felice Lasorsa, Non Solo Carta, Digital Peppers, Europallet e Ki.Fra Comunicazione&Eventi ETS APS, insieme ai partner gastronomici che renderanno unica l'esperienza del 6 agosto.
La quinta edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi – L'Eccellenza Italiana" si conferma così un progetto che va ben oltre una semplice manifestazione enogastronomica: un contenitore di idee, relazioni ed esperienze che mette al centro il territorio, la qualità dell'olio extravergine d'oliva, la cultura del cibo, l'inclusione sociale e la capacità di fare rete. Un appuntamento che il prossimo 6 agosto, tra gli ulivi dell'Azienda Agricola Lamacupa, offrirà ai partecipanti un'autentica esperienza immersiva nel cuore della Puglia, celebrando il meglio dell'eccellenza italiana.
Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, il Vicesindaco Felice Addario, gli Assessori Beniamino Marcone e Antonio Diaferia, i titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, Mariolina Randolfi, referente dell'Associazione Terre di Coratina, il referente di Slow Food Puglia Francesco Matarrese, il Presidente della Gran Football Corato Nardo Mazzone, oltre ai rappresentanti dell'Associazione Raggi di Sole APS, all'arteterapeuta Luciana Mastrototaro e al musicista Tommaso Scarimbolo.
Nel corso della conferenza è emerso con forza il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un efficace strumento di promozione del territorio. A sottolinearlo è stato il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, che ha evidenziato come iniziative di questo livello riescano a mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, valorizzando la cultivar Coratina e l'identità della città ben oltre i confini regionali.
"Aperitivo tra gli Ulivi dimostra come sia possibile promuovere Corato mettendo in rete imprese, associazioni, istituzioni e cittadini. La cultivar Coratina rappresenta una delle nostre più grandi ricchezze e iniziative come questa contribuiscono a rafforzarne l'identità e a far conoscere la nostra città ben oltre i confini regionali."
A seguire sono intervenuti i titolari dell'Azienda Agricola Lamacupa, Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, promotori dell'iniziativa, che hanno ripercorso la crescita della manifestazione, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio olivicolo locale e oggi diventata un appuntamento capace di coniugare agricoltura, turismo esperienziale, cultura, benessere e solidarietà.
"Cinque anni fa abbiamo immaginato un evento che raccontasse la nostra terra attraverso l'olio extravergine d'oliva. Oggi Aperitivo tra gli Ulivi è diventato un luogo d'incontro tra persone, cultura, agricoltura e inclusione. Per me sarà un privilegio poter condividere il palco con due autentici maestri del mondo dell'olio come Maurizio Pescari e Alfredo Marasciulo, professionisti che da anni rappresentano un punto di riferimento nella divulgazione della cultura dell'olio extravergine italiano. La presenza di Fabio Mancini impreziosisce ulteriormente una manifestazione che vuole raccontare l'eccellenza italiana a 360 gradi, senza mai perdere di vista il legame con il territorio e il valore della solidarietà.", ha dichiarato Maria Rosa Arbore.
Importanti anche gli interventi di Mariolina Randolfi, referente dell'Associazione Terre di Coratina, che ha posto l'attenzione sul valore della cultivar Coratina quale patrimonio identitario del territorio, e di Francesco Matarrese, referente di Slow Food Puglia, che ha ribadito il ruolo dell'olio extravergine d'oliva quale espressione di biodiversità, cultura e qualità alimentare.
Spazio anche allo sport e al benessere con il contributo del Presidente della Gran Football Corato, Nardo Mazzone, mentre uno dei momenti più significativi della mattinata è stato dedicato alla presentazione del progetto sociale "Come Natura Insegna", promosso dall'Associazione Raggi di Sole APS.
A illustrarne finalità e obiettivi sono stati i rappresentanti dell'associazione, insieme all'arteterapeuta Luciana Mastrototaro e al musicista Tommaso Scarimbolo, che hanno presentato un percorso innovativo capace di utilizzare la natura, l'arte, la musica e gli ulivi come strumenti di inclusione, relazione e crescita personale per le persone con disabilità.
La conferenza stampa, moderata dal giornalista Matteo Schinaia, è stata l'occasione per presentare nel dettaglio il programma della manifestazione, che il prossimo 6 agosto prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Corrado De Benedittis e, alle 18.30, entrerà nel vivo con il talk "L'Eccellenza Italiana", che vedrà protagonisti Fabio Mancini, il giornalista e scrittore Maurizio Pescari e il Capo Panel Alfredo Marasciulo, chiamati a confrontarsi sul significato contemporaneo dell'eccellenza italiana, tra cultura dell'olio extravergine, benessere, alimentazione e valorizzazione del Made in Italy.
Dalle 21.00 spazio alla cena esperienziale, pensata per valorizzare il patrimonio gastronomico pugliese attraverso uno speciale percorso enogastronomico. Protagonisti saranno gli chef Alessandro Salvemini di Radici Enocucina e Giovanni Vitale di Tenuta Tedone Consolini, affiancati da uno show cooking dal vivo a cura di Granoro, dal casaro live del Caseificio Maldera, dalle degustazioni degli oli Lamacupa, dai pani speciali de Il Toscano, da una selezione di vini delle Cantine Santa Lucia, dagli originali cocktail all'olio EVO firmati After, dal dessert della Pasticceria Caffè Duomo e dalla musica dal vivo di Silvia Rita e Miky Zucaro, che accompagneranno l'intera serata.
L'evento gode del patrocinio del Comune di Corato, dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, del GAL Le Città di Castel del Monte, di Slow Murgia, dell'Associazione Terre di Coratina e di Slow Food Puglia, confermando la sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese nella promozione del territorio.
Fondamentale anche il contributo dei numerosi partner che sostengono la manifestazione: Siracusano Officina Impianti, Gran Football Corato, Calcestruzzi Sforza, Esseffe Impianti, Studio Arbore Broker Assicurazioni, DS Sport, Hotel Genius, Officine del Valore, Francesco Lotito, FT di Fedele Tarantini, Elisa Arbore, Simply App, Malcangi Gaetano Impianti, I Fiori di Joe, ECR SAT di Felice Lasorsa, Non Solo Carta, Digital Peppers, Europallet e Ki.Fra Comunicazione&Eventi ETS APS, insieme ai partner gastronomici che renderanno unica l'esperienza del 6 agosto.
La quinta edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi – L'Eccellenza Italiana" si conferma così un progetto che va ben oltre una semplice manifestazione enogastronomica: un contenitore di idee, relazioni ed esperienze che mette al centro il territorio, la qualità dell'olio extravergine d'oliva, la cultura del cibo, l'inclusione sociale e la capacità di fare rete. Un appuntamento che il prossimo 6 agosto, tra gli ulivi dell'Azienda Agricola Lamacupa, offrirà ai partecipanti un'autentica esperienza immersiva nel cuore della Puglia, celebrando il meglio dell'eccellenza italiana.