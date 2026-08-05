Corato celebra l'eccellenza italiana: presentata la V edizione di "Aperitivo tra gli Ulivi"

Un evento che negli anni è saputo crescere fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pugliese, capace di raccontare il territorio attraverso il suo prodotto simbolo: l'olio extravergine d'oliva. È stata presentata ieri mattina, nella, la, la manifestazione organizzata dall'che si svolgeràe che quest'anno vedrà come ospite d'eccezione il top model internazionale, volto iconico della maison, filantropo e scrittore.Alla conferenza hanno preso parte il, il, gli Assessori, i titolari dell', referente dell', il referente di, il Presidente della, oltre ai rappresentanti dell', all'arteterapeutae al musicistaA seguire sono intervenuti i titolari dell', promotori dell'iniziativa, che hanno ripercorso la crescita della manifestazione, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio olivicolo locale e oggi diventata un appuntamento capace di coniugare agricoltura, turismo esperienziale, cultura, benessere e solidarietà., ha dichiaratoImportanti anche gli interventi di, referente dell', che ha posto l'attenzione sul valore dellaquale patrimonio identitario del territorio, e di, referente di, che ha ribadito il ruolo dell'olio extravergine d'oliva quale espressione di biodiversità, cultura e qualità alimentare.Spazio anche allo sport e al benessere con il contributo del Presidente della, mentre uno dei momenti più significativi della mattinata è stato dedicato alla presentazione del progetto sociale, promosso dall'A illustrarne finalità e obiettivi sono stati i rappresentanti dell'associazione, insieme all'arteterapeutae al musicista, che hanno presentato un percorso innovativo capace di utilizzare la natura, l'arte, la musica e gli ulivi come strumenti di inclusione, relazione e crescita personale per le persone con disabilità., è stata l'occasione per presentare nel dettaglio il programma della manifestazione, che il prossimoprenderà il via con i saluti istituzionali dele, alle, entrerà nel vivo con il talk, che vedrà protagonisti, il giornalista e scrittoree il, chiamati a confrontarsi sul significato contemporaneo dell'eccellenza italiana, tra cultura dell'olio extravergine, benessere, alimentazione e valorizzazione del Made in Italy.Dallespazio alla, pensata per valorizzare il patrimonio gastronomico pugliese attraverso uno speciale percorso enogastronomico. Protagonisti saranno gli chefdidi, affiancati da uno, dal, dalle degustazioni degli oli, dai, da una selezione di vini delle, dagli originalifirmati, dale dalla musica dal vivo di, che accompagneranno l'intera serata.L'evento gode del patrocinio del, dell', del, di, dell'e di, confermando la sinergia tra istituzioni, associazioni e imprese nella promozione del territorio.Fondamentale anche il contributo dei numerosi partner che sostengono la manifestazione:, insieme ai partner gastronomici che renderanno unica l'esperienza del 6 agosto.La quinta edizione disi conferma così un progetto che va ben oltre una semplice manifestazione enogastronomica: un contenitore di idee, relazioni ed esperienze che mette al centro il territorio, la qualità dell'olio extravergine d'oliva, la cultura del cibo, l'inclusione sociale e la capacità di fare rete. Un appuntamento che il prossimo, tra gli ulivi dell', offrirà ai partecipanti un'autentica esperienza immersiva nel cuore della Puglia, celebrando il meglio dell'eccellenza italiana.