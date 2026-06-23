«Non dimentico il cammino fatto finora. Si riparte»: Valeria Mazzone nominata assessore di Corato

«Partiti. La nuova Giunta è stata presentata alla città. ​Tra gli assessori ci sono anch'io con delega ai Lavori Pubblici ed alla Città Internazionale. Al Sindaco va il mio ringraziamento per la fiducia accordatami. Si apre il secondo capitolo di questa bellissima avventura, per me in un ruolo completamente diverso dal passato, ma con la stessa identica passione.» Così Valeria Mazzone dopo esser stata nominata assessora al fianco del sindaco Corrado De Benedittis.«Non dimentico un solo passo del cammino fatto finora e per questo un pensiero di gratitudine va a tutta la squadra del primo mandato con cui si è tracciata la rotta condividendo tempeste, traguardi ed emozioni - ha preseguito - .È da quelle basi solide che oggi si riparte. Auguri di buon lavoro ai miei colleghi assessori ed a tutto il Consiglio Comunale che sta per essere proclamato.»«​​Sappiamo che amministrare è difficile, che richiede sacrificio e forza di restare in piedi anche tra stanchezze e polemiche, ma la grinta e la voglia matta di fare bene sono i motori che ci animano. L'unico faro resta il bene della comunità da proteggere sempre con lucidità e determinazione.» ha dichiarato Mazzone.«​Io ci sono, senza riserve, con tutta l'energia e la passione di cui dispongo. ​C'è un bel vento che spinge le vele. A Corrado De Benedittis marinaio e guida sapiente di questo percorso ed a tutti noi l'onore di navigare.» ha concluso l'assessora.