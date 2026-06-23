Valeria Mazzone
Valeria Mazzone
Politica

«Non dimentico il cammino fatto finora. Si riparte»: Valeria Mazzone nominata assessore di Corato

Al fianco del sindaco De Benedittis, guiderà le deleghe ai Lavori Pubblici ed alla Città Internazionale

Corato - martedì 23 giugno 2026 12.14 Comunicato Stampa
«Partiti. La nuova Giunta è stata presentata alla città. ​Tra gli assessori ci sono anch'io con delega ai Lavori Pubblici ed alla Città Internazionale. Al Sindaco va il mio ringraziamento per la fiducia accordatami. Si apre il secondo capitolo di questa bellissima avventura, per me in un ruolo completamente diverso dal passato, ma con la stessa identica passione.» Così Valeria Mazzone dopo esser stata nominata assessora al fianco del sindaco Corrado De Benedittis.

«Non dimentico un solo passo del cammino fatto finora e per questo un pensiero di gratitudine va a tutta la squadra del primo mandato con cui si è tracciata la rotta condividendo tempeste, traguardi ed emozioni - ha preseguito - .È da quelle basi solide che oggi si riparte. Auguri di buon lavoro ai miei colleghi assessori ed a tutto il Consiglio Comunale che sta per essere proclamato.»

«​​Sappiamo che amministrare è difficile, che richiede sacrificio e forza di restare in piedi anche tra stanchezze e polemiche, ma la grinta e la voglia matta di fare bene sono i motori che ci animano. L'unico faro resta il bene della comunità da proteggere sempre con lucidità e determinazione.» ha dichiarato Mazzone.

«​Io ci sono, senza riserve, con tutta l'energia e la passione di cui dispongo. ​C'è un bel vento che spinge le vele. A Corrado De Benedittis marinaio e guida sapiente di questo percorso ed a tutti noi l'onore di navigare.» ha concluso l'assessora.
  • Giunta
  • Valeria Mazzone
Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
23 giugno 2026 Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
«La Politica deve costruire alternative possibili»: Felice Addario nuovo vicesindaco di Corato
23 giugno 2026 «La Politica deve costruire alternative possibili»: Felice Addario nuovo vicesindaco di Corato
Altri contenuti a tema
Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici» Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici» Al fianco del sindaco De Benedittis, guiderà le deleghe per lo sviluppo culturale, turistico e organizzativo della città
Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect Attualità Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect L'associazione plaude al nuovo esecutivo e all'Assessore Diaferia
Finalmente pronta la nuova giunta a Corato: martedì attesa la proclamazione degli eletti Finalmente pronta la nuova giunta a Corato: martedì attesa la proclamazione degli eletti I nomi dei nuovi assessori e le loro deleghe, ufficializzati dopo le prime incertezze dei giorni scorsi
De Benedittis, la giunta prende forma: i nomi che sembrano essere certi De Benedittis, la giunta prende forma: i nomi che sembrano essere certi Tra conferme, volti nuovi e delusioni
Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi La presentazione ufficiale attesa per sabato
Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo Attualità Anche Corato saluta il Generale Paolo Dalle Vedove della Brigata Pinerolo All'incontro istituzionale il sindaco Corrado De Benedittis e la presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone
Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028 Cittadini di Corato e amministrazione a confronto su DUP e Bilancio di Previsione 2026-2028 Presentata la programmazione per i prossimi tre anni
La Presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone nominata "Soldato ad Honorem" Vita di Città La Presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone nominata "Soldato ad Honorem" Il riconoscimento nel corso dei festeggiamenti del 202simo anniversario della Brigata Pinerolo
Miss Italia, a Corato ospite Katia Buchicchio
23 giugno 2026 Miss Italia, a Corato ospite Katia Buchicchio
Scontro tra due auto sulla SP85: traffico in tilt nel pomeriggio
22 giugno 2026 Scontro tra due auto sulla SP85: traffico in tilt nel pomeriggio
Tra riconferme e volti nuovi: la nuova giunta tutta politica di De Benedittis
22 giugno 2026 Tra riconferme e volti nuovi: la nuova giunta tutta politica di De Benedittis
Una borsa di studio per il miglior fumetto a KorComics 2026
22 giugno 2026 Una borsa di studio per il miglior fumetto a KorComics 2026
Nuova Giunta, Pd Corato: «Auguriamo buon lavoro ai due assessori Felice Addario e Gennaro Sciscioli»
22 giugno 2026 Nuova Giunta, Pd Corato: «Auguriamo buon lavoro ai due assessori Felice Addario e Gennaro Sciscioli»
Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect
22 giugno 2026 Insediata la nuova Giunta comunale: il plauso e gli auguri di Corato Connect
Archeoclub d’Italia sede di Corato, rinnovato il Direttivo per il quinquennio 2026-2031
22 giugno 2026 Archeoclub d’Italia sede di Corato, rinnovato il Direttivo per il quinquennio 2026-2031
8 piante di marijuana nel cortile di casa, arrestato un 34enne
22 giugno 2026 8 piante di marijuana nel cortile di casa, arrestato un 34enne
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.