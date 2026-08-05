Quadrortathon
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Giuseppe Mangione porta Corato sul podio della Quadrortathon: primo nella categoria M65

Quattro gare consecutive in altrettanti giorni, per un totale di oltre 170 chilometri e migliaia di metri di dislivello positivo

Corato - mercoledì 5 agosto 2026 13.50 Comunicato Stampa
Ancora un risultato di prestigio per lo sport coratino. Giuseppe Mangione, atleta dell'Atletica Amatori Corato, si è distinto alla Quadrortathon 2026, una delle competizioni podistiche a tappe più impegnative del panorama internazionale, conquistando il primo posto nella categoria M65 e chiudendo con un brillante 13° posto nella classifica assoluta.

La manifestazione, disputata sulle strade e sui sentieri che circondano il suggestivo Lago d'Orta, ha visto gli atleti affrontare quattro gare consecutive in altrettanti giorni, per un totale di oltre 170 chilometri e migliaia di metri di dislivello positivo. Un banco di prova durissimo, reso ancora più impegnativo dalle elevate temperature e dalla partecipazione di atleti provenienti da dodici nazioni, tra cui Spagna, Francia, Austria, Slovacchia e Liechtenstein.

Dal percorso del Vergante all'ascesa del Mottarone, passando per la Madonna del Sasso fino al tradizionale Giro del Lago d'Orta, ogni tappa ha richiesto resistenza, preparazione e grande forza mentale. Un'impresa che Mangione ha affrontato con la consueta determinazione, confermandosi tra i protagonisti della manifestazione.

«È stata una sfida durissima – racconta Mangione –. Quattro giorni di gare con un caldo intenso e percorsi sempre diversi. L'ultima tappa, più lunga del previsto, sembrava una vera ultra trail tra mulattiere, sentieri e continui saliscendi. Sono felice di aver centrato questo obiettivo conquistando il primo posto nella categoria M65. È una soddisfazione che dedico al mio nipotino, agli amici dell'Atletica Amatori Corato e ai compagni con cui condivido ogni giorno la passione per la corsa.»
Altletica CoratoAltletica Corato


L'edizione 2026 della Quadrortathon è stata dominata dallo spagnolo Jaime Vicente Gutierrez nella classifica assoluta maschile, a conferma dell'elevato livello tecnico della manifestazione. Proprio per questo il risultato ottenuto dall'atleta coratino assume un valore ancora più significativo, considerando il prestigio internazionale della competizione e il livello degli avversari.

L'ennesima impresa di Giuseppe Mangione rappresenta un motivo di orgoglio non solo per l'Atletica Amatori Corato, ma per l'intera città, che continua a essere rappresentata con onore nelle più importanti competizioni podistiche nazionali e internazionali grazie ai suoi atleti.
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