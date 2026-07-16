La voce della giunta: CoratoViva intervista Antonio Diaferia
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Politica

La voce della giunta: CoratoViva intervista Antonio Diaferia

Gli obiettivi e le priorità dell’assessore all’agricoltura e sviluppo economico

Corato - giovedì 16 luglio 2026 11.56
Antonio Diaferia è uno dei nuovi volti dell'attuale giunta. Durante le amministrative 2026 si è candidato in Articolo 49 e ha ottenuto 216 voti.

Di seguito l'intervista per approfondire i suoi obiettivi e il prossimo operato.

Con quale spirito affronta questo incarico?
«Vivo con grande senso di responsabilità la fiducia che il Sindaco ha riposto in me, così come l'aspettativa che si è creata in questi ultimi giorni tanto nel comparto agricolo quanto in quello delle attività produttive. Immagino perché sono gli ambienti che vivo quotidianamente da anni: conosco i protagonisti, le problematiche, le speranze, anche perché sono anche le mie. Sono consapevole che il compito che mi è stato affidato sarà complesso, impegnativo, ma farò di tutto per svolgerlo nel migliore dei modi perché io stesso non ne sia deluso».

Quali sono le priorità che si è dato per i primi 100 giorni?
«In realtà ne restano 80, perché i primi 20 sono già passati e mi sono serviti per entrare in merito al ruolo, a comprendere con esattezza i compiti che riguardano il mio settore. Ho visitato i vari uffici, ho conosciuto i dipendenti e le loro mansioni così da poter conoscerne le dinamiche della macchina amministrativa, ho cercato di riprendere quanto finora fatto e darne continuità. In questi giorni ho cominciato ad incontrare e a confrontarmi con le associazioni e i protagonisti del settore produttivo ed agricolo per cominciare a pianificare le attività da svolgere con loro e per loro nei prossimi anni: le idee, prima di metterle in pratica, vanno condivise.

I prossimi giorni serviranno anche per incontrare gli assessori regionali dei miei settori per coordinare delle azioni congiunte che possano essere efficaci sul nostro territorio. Questi giorni, insomma, serviranno a stabilire connessioni e relazioni con chi, negli anni a venire, saranno al centro dell'interesse del mio mandato».

Che rapporto pensa di costruire con l'opposizione?
«L'ho sempre sostenuto e continuo a farlo: accezioni come "opposizione" e "minoranza" non mi sono mai piaciute. Preferisco concentrarmi sul termine "consigliere" e sul suo significato: colui che porta consigli. L'altro giorno, in occasione del primo consiglio comunale, guardavo a destra e sinistra e trovavo volti a me noti da sempre, molti amici, tanti dei quali godono da tempo della mia stima: non ne farò mai una questione di colore e non sarà la loro posizione "geografica" in consiglio a discriminare il valore del contributo che saranno capaci di portare. Ritengo tutti utili, anche se critici, alla causa comune e per la quale ci siamo esposti e messi a disposizione: saremo tutti utili alla stessa causa».

Questa giunta è tutta politica, quali sono i vantaggi?
«La formazione della giunta ha seguito delle logiche politiche e di equilibrio tra tutte le parti che costituiscono la coalizione. Tuttavia, nella scelta delle persone che la compongono noto anche un certo valore tecnico: ci troviamo tutti nei ruoli che ci appartengono nella vita, siamo consapevoli di quello che per cui siamo stati chiamati a fare e altrettanto consapevoli del fatto che ora siamo squadra e come tale dobbiamo lavorare. Nella suddivisione delle deleghe il sindaco ha mostrato ancora una volta la sua raffinatezza: ha fatto sì che nessuno fosse solo nel suo mandato stimolando impollinazioni tra le varie deleghe. Questo aumenterà la collaborazione e la serenità tra i vari assessori».
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