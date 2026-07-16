La voce della giunta: CoratoViva intervista Antonio Diaferia

Antonio Diaferia è uno dei nuovi volti dell'attuale giunta. Durante le amministrative 2026 si è candidato in Articolo 49 e ha ottenuto 216 voti.Di seguito l'intervista per approfondire i suoi obiettivi e il prossimo operato.«Vivo con grande senso di responsabilità la fiducia che il Sindaco ha riposto in me, così come l'aspettativa che si è creata in questi ultimi giorni tanto nel comparto agricolo quanto in quello delle attività produttive. Immagino perché sono gli ambienti che vivo quotidianamente da anni: conosco i protagonisti, le problematiche, le speranze, anche perché sono anche le mie. Sono consapevole che il compito che mi è stato affidato sarà complesso, impegnativo, ma farò di tutto per svolgerlo nel migliore dei modi perché io stesso non ne sia deluso».«In realtà ne restano 80, perché i primi 20 sono già passati e mi sono serviti per entrare in merito al ruolo, a comprendere con esattezza i compiti che riguardano il mio settore. Ho visitato i vari uffici, ho conosciuto i dipendenti e le loro mansioni così da poter conoscerne le dinamiche della macchina amministrativa, ho cercato di riprendere quanto finora fatto e darne continuità. In questi giorni ho cominciato ad incontrare e a confrontarmi con le associazioni e i protagonisti del settore produttivo ed agricolo per cominciare a pianificare le attività da svolgere con loro e per loro nei prossimi anni: le idee, prima di metterle in pratica, vanno condivise.I prossimi giorni serviranno anche per incontrare gli assessori regionali dei miei settori per coordinare delle azioni congiunte che possano essere efficaci sul nostro territorio. Questi giorni, insomma, serviranno a stabilire connessioni e relazioni con chi, negli anni a venire, saranno al centro dell'interesse del mio mandato».«L'ho sempre sostenuto e continuo a farlo: accezioni come "opposizione" e "minoranza" non mi sono mai piaciute. Preferisco concentrarmi sul termine "consigliere" e sul suo significato: colui che porta consigli. L'altro giorno, in occasione del primo consiglio comunale, guardavo a destra e sinistra e trovavo volti a me noti da sempre, molti amici, tanti dei quali godono da tempo della mia stima: non ne farò mai una questione di colore e non sarà la loro posizione "geografica" in consiglio a discriminare il valore del contributo che saranno capaci di portare. Ritengo tutti utili, anche se critici, alla causa comune e per la quale ci siamo esposti e messi a disposizione: saremo tutti utili alla stessa causa».«La formazione della giunta ha seguito delle logiche politiche e di equilibrio tra tutte le parti che costituiscono la coalizione. Tuttavia, nella scelta delle persone che la compongono noto anche un certo valore tecnico: ci troviamo tutti nei ruoli che ci appartengono nella vita, siamo consapevoli di quello che per cui siamo stati chiamati a fare e altrettanto consapevoli del fatto che ora siamo squadra e come tale dobbiamo lavorare. Nella suddivisione delle deleghe il sindaco ha mostrato ancora una volta la sua raffinatezza: ha fatto sì che nessuno fosse solo nel suo mandato stimolando impollinazioni tra le varie deleghe. Questo aumenterà la collaborazione e la serenità tra i vari assessori».