Caldo record, massimo livello di allerta per il week-end

Massimo livello di allerta per le temperature in Puglia, secondo il bollettino del Ministero Della Salute.Sabato 15 e domenica 16 luglio la temperatura percepita raggiungerà i 37°, con rischi per la salute delle persone anche se sane e attive.Segui i consigli per contrastare gli effetti negativi delle alte temperature: http://rpu.gl/gAd6x