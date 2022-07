Sole e caldo nella domenica di Corato: punte di 36 gradi

La situazione resterà stabile per tutta la settimana

Sole e caldo nella domenica di Corato.Le temperature massime raggiungeranno, come peraltro anticipato da queste pagine, punte di 36 gradi (andando vicino ai 40 gradi nell'agro), col mare che sarà calmo sul litorale di Bisceglie frequentato dai coratini, l'ideale per un tuffo.Il pomeriggio si presenterà ancora cald, ma con una moderata ventilazione nord-orientale a mitigare leggermente la calura. Al tramonto ci saranno ancora 30-31°, mentre a sera la colonnina di mercurio toccherà 26°. Nottata stellata con minime intorno ai 23°.Il caldo permarrà su Corato per tutta la settimana.