Emergenza Caldo, il centro anziani Ermes apre le porte anche ai non iscritti

Il Centro Sociale per Anziani ERMES, gestito dalla Cooperativa Sociale EOS, intende offrire un contributo alla Comunità per contrastare l'emergenza caldo in corso, aprendo le porte del Centro a tutti gli over 65, anche se non iscritti, in forma completamente gratuita.Lo scopo è quello di favorire l'uscita dall'isolamento delle proprie case e costruire relazioni in un ambiente accogliente e climatizzato. Il Centro si trova in via Canova 42 ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 21.L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato. Per informazioni specifiche, contattare il n. 3755774387Non lasciamoli soli!