Le ultime previsioni meteo confermano come il caldo afoso africano non abbandonerà la Regione Puglia e continuerà a essere protagonista per tutto il weekend (e oltre).Per tutto il weekend, tra venerdì 2 e sabato 3 luglio, le temperature saranno molto elevate e nettamente sopra la media. I picchi potrebbero avvicinarsi anche ai 40 gradi. La situazione non subirà particolari modifiche neppure a inizio della prossima settimana.Tra giovedì 7 e sabato 9 luglio potrebbe registrarsi una rinfrescata su tutto il territorio pugliese, con un'importante diminuzione delle temperature e venti settentrionali che allontanerebbero l'afa.