Cammino sinodale, due iniziative diocesane segnalate sul sito nazionale

Il cammino sinodale della Chiesa cattolica in Italia ha da tempo anche un ambiente digitale: una piattaforma sulla quale convergono strumenti per l'animazione, riflessioni, esperienze, testi, materiali foto-video ed altro, dalla valenza nazionale e diocesana. Il tutto sempre in relazione al percorso sinodale nelle sue tre fasi – narrativa, sapienziale e profetica – che prenderà gli anni compresi fra il 2021 ed il 2025, all'insegna dell'immagine dei cantieri, segno di un nuovo volto di Chiesa che si vuole far emergere e configurare grazie all'apporto di tutti. (Link al sito) Il portale, da qualche giorno, segnala due iniziative dell'(che comprende anche i territori di Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli) con i titoli "Accompagnare, discernere e integrare le fragilità matrimoniali" (link) e "Accoglienza e dignità" (link) La prima riguarda l'esperienza, in atto da diversi anni, del Servizio diocesano per l'. È una realtà nata nell'ambito del Tribunale Ecclesiastico Diocesano in collaborazione con la Pastorale familiare diocesana per accompagnare, discernere ed integrare quei fedeli che vivendo crisi, difficoltà o dubitando della validità del proprio matrimonio e desiderano valutare la possibilità di superare tali situazioni sia con un'eventuale riconciliazione coniugale sia con l'accertamento della validità o meno del proprio matrimonio.La seconda, più recente, riguarda il progetto di solidarietà "Accoglienza e dignità", finanziato dai fondi dell'8xmille della Diocesi, avviato il 12 agosto a Margherita di Savoia nella sede della Caritas della parrocchia del Santissimo Salvatore e della sottosezione dell'Unitalsi, consistente nell'offrire unsoprattutto per la popolazione migrante e unnel nostro territorio.