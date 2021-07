Campagna vitivinicola, Longo: «Tuteliamo i produttori di uva»

"La campagna vitivinicola sta entrando nel vivo e, per fortuna, sembra che il nostro prodotto quest'anno abbia l'appeal dei tempi migliori. È necessario, però, mantenere alta l'attenzione per evitare che uva dall'estero entri sul nostro mercato e danneggi gli agricoltori. La nostra Puglia è da sempre ai primissimi posti nel settore vitivinicolo e non possiamo permetterci il lusso che altri vengano a "fare la voce grossa" in casa nostra".È questa la preoccupazione espressa in una nota da Peppino Longo, consigliere regionale del gruppo "Con-Emiliano"."Adesso – prosegue il consigliere – è il momento di raccogliere i frutti di un intero anno di lavoro ed è proprio in questo momento che bisogna vigilare ed evitare che qualcuno creda di poter fare il furbetto ed immettere sul nostro mercato prodotto estero. Purtroppo abbiamo gli esempi degli scorsi anni, così come accaduto nella stagione 2020 con l'uva senza semi arrivata dall'Olanda. I produttori pugliesi – conclude Peppino Longo -, da sempre abituati a lavorare sodo per raggiungere ottimi traguardi, vanno "protetti" perché, anche in questo settore, prevenire è meglio che curare".