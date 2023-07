Cani randagi a due passi dal centro si cibano della spazzatura: problema di nuovo attuale?

I cani randagi sono tornati in città: questo è quanto emerge dalle varie segnalazioni che negli ultimi giorni ci sono pervenute da alcuni nostri concittadini. L'ultima delle quali, risalente allo scorso weekend, l'abbiamo anche immortalata.Ed eccoli, tre cani di taglia medio-grande, uno dei quali, quello nero, con collare, che approfittando di un cumulo di rifiuti posti fuori per la raccolta porta a porta, rovistano nella spazzatura e si cibano di ciò che trovano.Una scena certamente non nuova, ma era da tempo che nel centro abitato non si vedeva un piccolo branco di cani in cerca di fortune.Il cane con il collare è stato abbandonato o smarrito? Ci sono altri cani nella zona? Possono costituire un pericolo per l'incolumità o salute dei cittadini?La speranza è che si possa risolvere quanto prima la questione, magari trovando una sistemazione ai nostri tre amici a quattro zampe.