Randagio in stato di decomposizione sulla Corato-Ruvo

Quanto tempo deve restare sul ciglio della strada un animale senza vita, prima che, chi di dovere, ne recuperi la carcassa?Se lo chiede un cittadino nostro lettore, che ci ha segnalato la faccenda: da quattro giorni su Via Ruvo, giace riverso sul ciglio della carreggiata questo cane senza vita.Tante le segnalazioni alla Polizia Locale, che a loro volta hanno inoltrato come da prassi la richiesta di rimozione alla provincia. Dopo quattro giorni però il cane è ancora lì, con tutte le conseguenze del caso, da quelle sanitarie a quelle "di cuore".Burocrazia troppo lenta o incuria degli addetti ai lavori? Di questo non v'è certezza, ma quattro giorni per effettuare un'operazione così elementare ci sembra francamente davvero troppo.