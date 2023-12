Ritrovati cinque cuccioli di cane: cercano famiglia

Gli animali, non si sa se partoriti da un randagio od abbandonati, sono in cerca di casa

Dolcissimo ritrovamento nella giornata di ieri: presso un ristorante della nostra città, nelle campagne coratine, sono stati ritrovati cinque cuccioli di taglia medio-grande, fortunatamente in buona salute.Non si sa con certezza se i piccoli cagnolini siano stati abbandonati o partoriti da un randagio che per qualche motivo non ha fatto ritorno da loro, ma quel che è sicuro è che ora abbiano bisogno del calore e dell'affetto di una famiglia.Pertanto, invitiamo i cittadini volenterosi di adottare uno di questi cuccioli a contattare la nostra redazione per maggiori informazioni.