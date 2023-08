Due cani con collare ritrovati morti avvelenati sulla Corato-Ruvo

I due animali, probabilmente due labrador, erano già stati avvistati ieri in zona Via Ruvo

Due cani di grossa taglia, probabilmente due labrador, entrambi con collare, sono stati ritrovati morti questa mattina sulla Corato - Ruvo. Con ogni probabilità i due animali sono stati avvelenati, come indicano alcuni segni inequivocabili sulle due carcasse, come la schiuma alla bocca.L'episodio è stato denunciato via social da molti nostri concittadini e già da ieri alcuni automobilisti avevano segnalato in tarda serata via social la presenza di questi due cani molto vivaci ma per nulla aggressivi, sulla strada che collega Corato a Ruvo. Stamattina poi, la tragica scoperta.Al momento della pubblicazione dell'articolo, nessuno ha denunciato la scomparsa dei due cani.