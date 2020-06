Carabinieri in mountain bike sorveglieranno il Parco dell'Alta Murgia

Dal 14 giugno, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia sarà sorvegliato anche da pattuglie ciclomontate dei Carabinieri del Reparto Parco Nazionale Alta Murgia di Altamura.I Carabinieri forestali in mountain bike saranno impegnati nella tipica attività di sorveglianza della vasta area dal grande valore naturalistico e avranno la possibilità di meglio perlustrare i sentieri non facilmente percorribili, con il minimo impatto sul delicato equilibrio di questi territori grazie all'utilizzo di tali veicoli eco-compatibili.Non mancherà inoltre la loro presenza nelle aree maggiormente frequentate da giovani, famiglie, podisti, ciclisti e visitatori, che in questo periodo dell'anno sceglieranno di trascorrere all'aria aperta il loro tempo libero.In ultimo, le eco-pattuglie si inseriranno all'interno del programma operativo di azione per il contrasto degli incendi boschivi che annualmente arrecano significativi danni al prezioso Parco.