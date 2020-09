Carlo Colonna: «Il nostro programma, proposte concrete per la nostra città»

Il nostro impegno è basato su solidi principi e su una visione di città progressista ma anche sulla concretezza. Il nostro programma scritto con l'ausilio di abili professionisti è il punto di partenza della azione amministrativa che ci auguriamo di perseguire nei prossimi anni. Le politiche del personale dell'ente saranno una delle priorità della futura Amministrazione De Benedittis.Nel programma vi è un grande risalto a tale ambito amministrativo attraverso una peculiare attenzione a tale delicato ambito, punto nevralgico dell'ente. Da alcuni anni a causa di numerosi pensionamenti l'organico del nostro Comune rischia di essere decimato con grave pregiudizio all'attività amministrativa dell'ente. L'agire della nostra Amministrazione si fonderà sulla consapevolezza della situazione di difficoltà in cui operano i dipendenti comunali, a causa della grave carenza di organico, la nostra Amministrazione intenderà avviare, da subito, un dialogo con tutto il personale comunale, orientato a fare squadra, a partire dal riconoscimento delle giuste premialità da assegnare ai dipendenti che operano in una situazione di acclarata difficoltà. Contestualmente, si procederà alla definizione di un piano pluriennale delle assunzioni che nel periodo medio-lungo cercherà di risanare la drammatica situazione in cui si trova la macchina amministrativa del nostro Comune, così come specificatamente previsto dalle ultime riforme legislative del pubblico impiego. Non si può prescindere da un potenziamento degli Uffici Tecnici preposti al controllo del territorio e alle procedure autorizzative. Per avviare tale processo siamo ben consci che occorrono delle risorse economiche pubbliche e per questo nel nostro programma vi è un'attenta analisi per un'azione strategica funzionale atta a garantire esecutività ed efficacia a tutta l'azione di reperimento di tali fondi, attraverso l'istituzione di un osservatorio amministrativo dedicato a reperire tutti i fondi nazionali ed europei, utili alla raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati.Altri punti cardine del nostro programma su cui voglio soffermarmi sono il commercio e l'industria. Sarà intenzione della nostra Amministrazione promuovere una politica di sviluppo industriale e artigianale, a partire da un patto di collaborazione con le aziende presenti sul territorio, con l'Associazione Imprenditori Coratini, con le Associazioni di categoria. Presupposto fondamentale della politica industriale comunale sarà il rilancio e la riorganizzazione dell'attuale zona industriale intervenendo su alcune variabili strategiche: completamento delle infrastrutture; innalzamento degli indici di fabbricabilità, al fine di consentire gli ampliamenti e di evitare fenomeni come la delocalizzazione e il consumo di suolo ingiustificato in altre zone del territorio comunale; possibilità di svolgere attività commerciale in sede aziendale, approvando il Piano del Commercio.Tale agire sarà coordinato con l'interesse della tutela ambientale secondo i principi dello sviluppo ecosostenibile del territorio. Sarà, pertanto, cura della nostra Amministrazione attivarsi in sede nazionale e soprattutto internazionale per promuovere l'immagine di un territorio sano, non segnato dalla criminalità organizzata, in cui fare impresa possa essere decisamente conveniente, a fronte delle politiche di agevolazione fiscale e di una zona industriale che si trova in una posizione geografica ottimale, servita da aeroporto, autostrada e porto oltre che al centro del Mediterraneo.