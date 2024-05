Luciano Canfora a Corato presenta "Il fascismo non è mai morto"

Anpi "Maria Diaferia" sez. di Corato e la Libreria Sonicart B-Side sono orgogliosi di poter ospitare a Corato ­­­­Luciano Canfora, professore emerito dell'Università di Bari, uno degli storici più noti a livello nazionale e internazionale, per la presentazione del libro "Il fascismo non è mai morto" pubblicato da Edizioni Dedalo.L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato e dell'assessorato alla Cultura.L'evento in programma lunedi 20 maggio a partire dalle ore 19,45 si terrà nel Teatro Comunale della nostra città con l'utilizzo della platea.L'ingresso è libero fino ad esaurimento con un numero limitato di Pass che sarà possibile ritirare presso la libreria Sonicart in Corso Mazzini 8, per avere la certezza del posto riservato.Al termine della serata è previsto il consueto Firmacopie e inoltre verrà allestito un banchetto con i libri del prof. Canfora.