"Il Maggio dei Libri", parte a Corato un ricco programma di iniziative

Il Patto per la lettura di Corato aderisce alla XIV edizione de Il Maggio dei Libri, organizzato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Quest'anno, il tema "Se leggi ti Lib(e)ri" sarà al centro di un fitto programma di iniziative promosso dall'Amministrazione comunale e dalle realtà locali aderenti al Patto.Il Cartellone di appuntamenti, dal titolo "Se leggi ti Lib(e)ri", offrirà una vasta gamma di eventi che si svolgeranno durante tutto il mese di maggio, testimoniando la ricchezza e la creatività cittadina nella promozione della lettura e dei libri."Se leggi ti Lib(e)ri" celebra l'importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, rendendo autenticamente liberi. I tre filoni tematici "Lib(e)ri di conoscere", "Lib(e)ri di sognare" e "Lib(e)ri di creare" ospiteranno una varietà di generi letterari, offrendo diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.L'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone, ha dichiarato: "Arriva un mese intero che promuove piacere e opportunità di lettura. "Il Maggio dei Libri" a Corato si presenta con un ricco programma di appuntamenti frutto di volontà, collaborazione e coordinamento tra l'Assessorato alla Cultura e gli aderenti al Patto per la Lettura. Non ci siamo posti l'obiettivo di realizzare un grande evento, quanto piuttosto di potenziare le realtà operanti sul territorio, dando voce e valore alle azioni mirate a riconoscere la lettura come piacere e come "diritto". Strumento di conoscenza e consapevolezza capace di rendere autenticamente liberi. Un grande contenitore quindi, in cui forte risulta essere l'azione delle scuole, protagoniste di tanti appuntamenti e le realtà associative che con attenzione ed entusiasmo continuano a credere nel valore dell'unità."