Carnevale Coratino, vince il gruppo "Carnaval Dance"

Si chiude davanti a centinaia di persone e con un tripudio di colori la Quarantatreesima Edizione del Carnevale Coratino. Dopo la consueta sfilata del Martedì Grasso, la giuria ha deciso di assegnare il primo premio al gruppo "Carnaval Dance" di Egidio Tarricone e Mario Maggiulli.La performance del gruppo è stata particolarmente apprezzata per il suo significato profondo, ovvero la rappresentazione della rinascita dopo il dolore e la sofferenza causati dalla prevaricazione e dal bullismo, oltre che per i costumi e le coreografie di alta qualità.Questo l'abstract del gruppo:«Il gruppo Camaval dance di Tarricone Egidio Graziano e Mario Maggiulli ci propone: DAL . BULLISMO MI HAN SCHIACCIATO... DA FENICE SON RINATO! Un tema d'interesse sociale che vede protagonista la cronaca locale ma anche quella globale.Il bullismo ha svariate sfaccettature di tematiche come: DIFFERENZA DI RELIGIONE, ETNIE FISICITĂ, CLASSE SOCIALE, POLITICHE, DISABILITÀ, PREGIUDIZIO E OMOFOBIA. Molto spesso vengono sottovalutate le conseguenze causate dal bullismo al soggetto che lo riceve e che vive in maniera singolare gli effetti negativi, spingendo la persona ad ansie, depressione e spesso verso atti estremi come il suicidio. Il nostro gruppo vuole lanciare un messaggio di rinascita, proprio come l'Araba fenice rinasce dalle sue stesse ceneri, per cui ciascuno di noi dovrebbe prendere forza dalla propria forma di bullismo per riscattare la propria persona, evitando di lasciarsi ricoprire dalle ceneri che il bullismo comporta.Quest'oggi vi mostriamo una fenice che nel risorgere dalle proprie ceneri, dispensa svariate plume colorate sul quale ciascuna di esse riporta un messaggio singolare contro le varie tematiche di bullismo».