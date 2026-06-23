Concetta Bucci: «Il mio percorso nell'esecutivo giunge al termine. Guardo indietro con profondo orgoglio»

"Si è chiusa una pagina importante. Con la nomina della nuova giunta, il mio percorso all'interno dell'esecutivo giunge al termine. Non entrerò nel merito delle scelte: la politica, quella vera, è fatta di confronti serrati, dinamiche complesse e un lavoro dietro le quinte che spesso non si vede e non si può spiegare. ​Oggi guardo indietro e provo un profondo orgoglio". Si legge nella nota di Concetta Bucci, ex assessore di Corato."Ciò che è stato fatto può piacere o meno, ma i dati e i fatti parlano chiaro: il lavoro che ho svolto in questi anni, ha impresso una svolta decisiva al turismo, al marketing territoriale e allo sviluppo economico della nostra città. Ho portato Corato sulle riviste internazionali e e creato un brand cittadino che oggi campeggia con orgoglio persino in aeroporto, dando alla nostra comunità la visibilità che merita"."Il fermento che si è creato ha portato alla nascita di associazioni locali: Terre di Coratina e Aort Corato, che ringrazio per la vivace collaborazione e la sinergia. E naturalmente ringrazio di cuore anche ogni singolo produttore di olio, ogni singola struttura ricettiva, ogni singola attività di ristorazione, ogni singolo commerciante. Ringrazio le associazioni di categoria, imprescindibili partner, che hanno dato voce alle esigenze dei singoli associati e creato una leale e proficua collaborazione: Confcommercio Corato, @confesercenti e @CNA"."Un ringraziamento speciale a Città dell'Olio: una squadra unita e coesa di amministratori senza colore politico o vincoli di campanile, con un unico obiettivo: valorizzare il nostro prodotto di eccellenza e i nostri territori. E che dire di PugliArmonica e di Graziano Cennamo: semplicemente strepitosi. Hanno dato vita e forma a un ambizioso progetto di marketing territoriale"."Ringrazio, anche tutte le imprese coratine: per le loro esigenze, il lavoro richiedeva tempo, pianificazioni e progettazioni non strettamente dipendenti dalla delega assegnatami ma certamente ad essa riconducibili. Gran parte di questo lavoro è stato fatto e sono sicura che ora, finalmente, si potranno realizzare le tante attese opere. Nel contesto e nel momento storico in cui ho operato, con gli strumenti a disposizione, di più non si poteva. Porto comunque a casa la bellezza di ogni incontro e di ogni confronto"."Il vostro lavoro è l'essenza e l'emblema di una città laboriosa. Da ultimo, ma non per importanza, ringrazio chi all'interno di Palazzo di città ha lavorato fianco a fianco con me: L'ufficio SUAP, nella persona del dirigente Pippo Sciscioli e, tramite lui, tutti i funzionari, per la vicinanza e il supporto costante. L'ufficio contenzioso, nella persona dell'avvocato Giuseppe Scattaglia e dei funzionari che si sono avvicendati, per la professionalità e la dedizione; anche in questo ambito tanto è stato fatto: definizione di annosi contenziosi e creazione di una Avvocatura comunale solida e robusta"."​L'ufficio anagrafe e stato civile, per quel lavoro silenzioso, spesso invisibile ai molti, ma di grandissima e fondamentale portata per tutta la nostra comunità. ​Del percorso fatto in questi anni, non porto con me solo i risultati, ma qualcosa di molto più prezioso: in molti casi, queste collaborazioni si sono trasformate in vere e proprie amicizie, un legame umano profondo di cui sarò sempre sinceramente grata"."​Al nuovo esecutivo vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il bene della città. ​Per quanto mi riguarda, il mio percorso politico non cambia rotta: appartengo e continuerò ad appartenere convintamente a Prossima Puglia Prossima Corato. Nemmeno il mio impegno per Corato finisce qui. Sono già al lavoro, in altre forme e in altri modi, per portare avanti i progetti avviati e continuare a far crescere il nostro territorio. ​Ci rivedremo presto. Non è una minaccia...è una promessa."