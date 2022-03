Parole striminzite e secche, quelle affidate ad una brevissima nota diffusa dal circolo dem coratino. «Il Partito Democratico di Corato non si sente piú rappresentato in giunta dall'assessore Concetta Bucci, pertanto lascia al Sindaco ogni relativa valutazione». Una frattura insanabile, quindi, quella che si sarebbe creata tra la componente della Giunta guidata da Corrado De Benedittis ed il gruppo consiliare del Pd, perno della maggioranza di centrosinistra. Non si sono registrate, al momento, reazioni ufficiali a quanto comunicato dalla sezione cittadina del partito.