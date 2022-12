Natale a Corato, De Benedittis: «Un ricco e bel programma che risponde al bisogno della città»

«Fatto per noi, per la nostra comunità. Sordo ai facili luccichii ma vero, sincero. Un Natale che vuole essere costruzione. Creazione di valore e di cuore». Queste le parole con cui, SIndaco di Corato, ha commentato la diffusione del calendario di iniziative natalizi in città.«È un programma bello, ricco che risponde al bisogno della città di vivere pienamente il clima natalizio. Ci sono grandi eventi che si coniugano con gli appuntamenti tradizionali, come lo Jò a Jò la piazza della mattina del 24 dicembre. Al contempo sono stati inseriti degli inediti come la "Coratina in festa" che si collocano sul percorso intrapreso, ormai da tempo, da questa amministrazione, di valorizzazione della filiera corta, a partire dalle aziende locali che producono l'oro verde della nostra città».Gli ha fatto eco il vicesindaco, che ricopre l'incarico di assessore alle politiche educative e culturali. «Ancora una volta il Natale 2022 a Corato si presenta come un momento collettivo, con il Comune, che ha svolto fra l'altro un'azione di coordinamento indispensabile, protagonista insieme a cittadini, associazioni, operatori culturali.Il Natale a Corato si accende ancora una volta, con il giusto equilibrio e la giusta razionalizzazione. Sarà un Natale che vuol essere una dedica a tutti noi, alle nostre vite, alla nostra esistenza, "ai balordi, ai suonatori sballati, agli eroi finiti, ai dimenticati". Vuol essere un Natale da dedicare , perché ogni dedica è un dono, uno sguardo verso l'altro», assessore alle attività produttive, ha commentato: «Accendiamo il Natale 2022: non solo luminarie ma eventi e spettacoli in tutta la città. Eventi dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie. Accendiamo i riflettori anche nelle vie dello shopping: via Dante, piazza Sedile e, per la prima volta, anche via Aldo Moro e via Castel del Monte. È un Natale dedicato alla città in tutte le sue articolazioni. Ringrazio l'assessore Beniamino Marcone per la costante collaborazione, frutto di una visione unitaria e condivisa di cultura e sviluppo economico. Ringrazio il dirigente dei settori preposti, Giuseppe Sciscioli e tutto il personale degli uffici per il lavoro incessante e instancabile. Ringrazio tutte le associazioni che, con grande spirito di abnegazione hanno collaborato per la realizzazione del programma.Ringrazio, inoltre, i commercianti e le attività che hanno presentato le loro idee e le loro esigenze, poste a base della nostra programmazione. È il Natale di tutti e per tutti».